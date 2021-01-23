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В Нигерии при взрыве машины с газом погибли 30 человек

В Нигерии при взрыве машины с газом погибли 30 человек Не менее 30 человек считаются погибшими в результате взрыва машины для перевозки газа на юго-востоке Нигерии.
Другие страны
23 января 2021 г. 21:08
В Нигерии при взрыве машины с газом погибли 30 человек

Не менее 30 человек считаются погибшими в результате взрыва машины для перевозки газа на юго-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу нигерийская газета The Nation.

"Газ взорвался вечером 22 января на газозаправочной станции в городе Агбор из-за утечки раздаточного шланга", - заявил очевидец событий Энтони Уокер. Взрыв был столь мощным, что пострадали более 30 домов, стоящих близко к станции. Вслед за взрывом начался пожар. Большинство людей погибли в своих домах. В больницу доставлены 17 пострадавших, у всех сильные ожоги.

Власти начали расследование инцидента. Ведется допрос персонала газозаправочной станции.

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