В Нигерии в результате вооружённого нападения на деревни погибли десятки людей

В Нигерии в результате нападения неизвестных вооружённых людей на деревни десятки людей погибли, множество получили ранения.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", нападения произошли в области Замфара в деревнях Квадилло, Тунгар Кахау и Гидан Вава.

Вооружённые люди въехали в деревни на мотоциклетах и обстреляли фермеров. В результате 35 человек погибли, множество пострадали.

Отметим, что в последние дни в Нигерии из-за нападения вооружённых людей на мотоциклетах на мирных жителей в ряде областей было запрещено использование этого транспортного средства. В регионах страны часто часто происходят вооружённые противостояния между фермерами и пастухами.

Несколько дней назад вооруженные боевики разграбили восемь деревень и убили 62 человека в штате Нигер в центрально-западной части Нигерии.