О нас

В Нигерии при опрокидывании судна погибли 103 человека

В Нигерии при опрокидывании судна погибли 103 человека Нигерийская полиция подтвердила гибель 103 человек, которые находились на борту судна, затонувшего на реке Нигер.
Другие страны
14 июня 2023 г. 13:36
В Нигерии при опрокидывании судна погибли 103 человека

Нигерийская полиция подтвердила гибель 103 человек, которые находились на борту судна, затонувшего на реке Нигер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Premium Times.

Судно, на котором люди возвращались со свадьбы, перевернулось ранним утром 12 июня, отмечает издание. По словам жителей поселка, из которого вышло судно, на его борту находились 270 человек. Наряду с погибшими есть пропавшие без вести, однако их число пока не установлено.

В месте кораблекрушения ведутся поисковые и спасательные работы. Точное число тех, кому удалось спастись, пока неизвестно. Полиция штата Квара, в административных границах которого произошел инцидент, объявила, что в ближайшее время опубликует список спасенных.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Страны НАТО хотят продлить полномочия Столтенберга из-за разногласий о преемнике
Страны НАТО хотят продлить полномочия Столтенберга из-за разногласий о преемнике
14 июня 2023 г. 11:40
Число погибших мирных жителей в Судане достигло 958
Число погибших мирных жителей в Судане достигло 958
14 июня 2023 г. 11:16
В Индии в ходе столкновений погибли не менее девяти человек
В Индии в ходе столкновений погибли не менее девяти человек
14 июня 2023 г. 11:10
Президент Молдовы и представители МВФ обсудили приоритеты сотрудничества
Президент Молдовы и представители МВФ обсудили приоритеты сотрудничества
14 июня 2023 г. 10:10
В Японии не менее двух человек погибли в результате вооруженного инцидента на военной базе
В Японии не менее двух человек погибли в результате вооруженного инцидента на военной базе
14 июня 2023 г. 08:43
Трамп заявил, что имел полное право хранить секретные документы
Трамп заявил, что имел полное право хранить секретные документы
14 июня 2023 г. 07:49
Капитализация Nvidia превысила $1 трлн
Капитализация Nvidia превысила $1 трлн
14 июня 2023 г. 05:52
В Японии из-за жары госпитализировали тысячи человек
В Японии из-за жары госпитализировали тысячи человек
14 июня 2023 г. 05:17
Десятки погибли при крушении лодки в Нигерии
Десятки погибли при крушении лодки в Нигерии
14 июня 2023 г. 04:43
ВС России обстреляли из артиллерии Сумскую область Украины, есть погибшие
ВС России обстреляли из артиллерии Сумскую область Украины, есть погибшие
14 июня 2023 г. 04:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi