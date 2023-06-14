В Нигерии при опрокидывании судна погибли 103 человека

Нигерийская полиция подтвердила гибель 103 человек, которые находились на борту судна, затонувшего на реке Нигер.

Нигерийская полиция подтвердила гибель 103 человек, которые находились на борту судна, затонувшего на реке Нигер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Premium Times.

Судно, на котором люди возвращались со свадьбы, перевернулось ранним утром 12 июня, отмечает издание. По словам жителей поселка, из которого вышло судно, на его борту находились 270 человек. Наряду с погибшими есть пропавшие без вести, однако их число пока не установлено.

В месте кораблекрушения ведутся поисковые и спасательные работы. Точное число тех, кому удалось спастись, пока неизвестно. Полиция штата Квара, в административных границах которого произошел инцидент, объявила, что в ближайшее время опубликует список спасенных.