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В Нигерии при опрокидывании лодки утонули 15 детей

В Нигерии при опрокидывании лодки утонули 15 детей Не менее 15 детей утонули на северо-западе Нигерии, еще 25 пропали без вести после того, как лодка, в которой они находились, перевернулась.
Другие страны
10 мая 2023 г. 13:36
В Нигерии при опрокидывании лодки утонули 15 детей

Не менее 15 детей утонули на северо-западе Нигерии, еще 25 пропали без вести после того, как лодка, в которой они находились, перевернулась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду представитель администрации района Шагари (штат Сокото) Алию Абубакар.

"Из воды извлечены тела 13 девочек и 2 мальчиков", - цитирует его агентство Agence France-Presse. Абубакар добавил, что спасатели и водолазы продолжают искать пропавших без вести. Возраст погибших не раскрывается.

По сведениям нигерийской газеты Vanguard, лодка перевернулась во вторник на водохранилище Шагари вблизи плотины. Как отмечает издание, это место считается среди местных жителей опасным для плавания из-за перепада уровня воды.

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