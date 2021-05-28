В Нигерии при опрокидывании лодки погибли более 70 человек

Власти нигерийского штата Кебби подтвердили гибель 70 человек, которые плыли в лодке, опрокинувшейся 26 мая на реке Нигер.
Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель правительства штата Абубакар Дакингари.
"К текущему часу извлечены тела 76 человек, спасены 22 человека, - цитирует его агентство
Лодка со 150 пассажирами вышла из деревни Тунган Майракуми и направлялась на рынок в городе Бирнин-Кебби. Она перевернулась на полпути.
Ведется расследование. Власти не исключают, что лодка опрокинулась из-за слишком большого числа людей, находившихся на борту.