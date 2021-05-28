О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нигерии при опрокидывании лодки погибли более 70 человек

В Нигерии при опрокидывании лодки погибли более 70 человек Власти нигерийского штата Кебби подтвердили гибель 70 человек, которые плыли в лодке, опрокинувшейся 26 мая на реке Нигер
Другие страны
28 мая 2021 г. 22:29
В Нигерии при опрокидывании лодки погибли более 70 человек

Власти нигерийского штата Кебби подтвердили гибель 70 человек, которые плыли в лодке, опрокинувшейся 26 мая на реке Нигер.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель правительства штата Абубакар Дакингари.

"К текущему часу извлечены тела 76 человек, спасены 22 человека, - цитирует его агентство Reuters. - Ведутся поиски пропавших без вести".

Лодка со 150 пассажирами вышла из деревни Тунган Майракуми и направлялась на рынок в городе Бирнин-Кебби. Она перевернулась на полпути.

Ведется расследование. Власти не исключают, что лодка опрокинулась из-за слишком большого числа людей, находившихся на борту.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada qayıq qəzası zamanı ölənlərin sayı 76 nəfərə çatdı

Другие новости из категории

В Пакистане обнаружили индийский штамм коронавируса
В Пакистане обнаружили индийский штамм коронавируса
28 мая 2021 г. 21:35
Камала Харрис: Мир вступил в новую эру
Камала Харрис: Мир вступил в новую эру
28 мая 2021 г. 19:44
США представили Турции альтернативу С-400
США представили Турции альтернативу С-400
28 мая 2021 г. 19:32
Премьер Малайзии объявил о введении в стране полного локдауна
Премьер Малайзии объявил о введении в стране полного локдауна
28 мая 2021 г. 17:31
Германия выделит еще 15 евро млн на гуманитарную помощь жителям Газы
Германия выделит еще 15 евро млн на гуманитарную помощь жителям Газы
28 мая 2021 г. 16:59
Литва высылает двух белорусских дипломатов
Литва высылает двух белорусских дипломатов
28 мая 2021 г. 15:52
В Дании запустили цифровой коронапаспорт
В Дании запустили цифровой коронапаспорт
28 мая 2021 г. 15:25
США намерены выяснить происхождение коронавируса
США намерены выяснить происхождение коронавируса
28 мая 2021 г. 07:20
Назарбаев не разрешил установить ему памятник
Назарбаев не разрешил установить ему памятник
28 мая 2021 г. 05:47
Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
28 мая 2021 г. 03:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi