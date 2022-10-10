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В Нигерии при опрокидывании лодки погибли 76 человек

В Нигерии при опрокидывании лодки погибли 76 человек Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек.
Другие страны
10 октября 2022 г. 03:06
В Нигерии при опрокидывании лодки погибли 76 человек

Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек.

Как передает Report, об этом сообщает в Twitter-аккаунте канцелярия президента страны.

"Президент Мухаммаду Бухари в воскресенье выразил соболезнования в связи с крушением лодки в штате Анамбра, в результате которого погибли десятки людей. Лодка, которая перевозила 85 человек, опрокинулась в результате наводнения в районе Огбару штата, при этом органы экстренной помощи подтвердили число погибших в 76 человек", - говорится в заявлении.

В субботу издание Vanguard со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра пропали без вести 76 человек.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada qayığın aşması nəticəsində 76 nəfər ölüb

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