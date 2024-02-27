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В Нигерии при обрушении торгового центра погибли шесть человек

В Нигерии при обрушении торгового центра погибли шесть человек Шесть человек погибли под обломками неожиданно обрушившегося торгового центра в Нигерии.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 22:11

Шесть человек погибли под обломками неожиданно обрушившегося торгового центра в Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, строящееся здание обрушилось в городе Онитша (штат Анамбра на юго-востоке страны).

По данным Агентства управления чрезвычайными ситуациями Нигерии, на месте происшествия идет разбор завалов. Спасатели ищут оставшихся в живых под обломками бетонных конструкций. Пострадавшие направлены в больницы.

Обрушение зданий - не редкость для Нигерии, где подрядчики ради выгоды часто пренебрегают строительными нормами, используют материалы низкого качества.

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