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В Нигерии при обрушении 21-этажного здания погибло не менее 36 человек

В Нигерии при обрушении 21-этажного здания погибло не менее 36 человек Число погибших в результате обрушения 21-этажного здания в портовом городе Лагос на юго-западе Нигерии достигло 36.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 06:19
В Нигерии при обрушении 21-этажного здания погибло не менее 36 человек

Число погибших в результате обрушения 21-этажного здания в портовом городе Лагос на юго-западе Нигерии достигло 36.

Как передает Report, об этом сообщил представитель нигерийского Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (SEMA) Ибрагим Фаринлойе.

По его словам, поисково-спасательные работы в регионе продолжаются.

До настоящего времени из-под обломков здания извлечены тела 33 мужчин и трех женщин, сказал Фаринлойе.

В результате инцидента пострадали девять человек.

Здание 360 Degrees Towers в Лагосе обрушилось 1 ноября. Причины инцидента пока не установлены. Неизвестно также число людей, оставшихся под завалами здания.

Директор Агентства по контролю за строительством в Лагосе Гболахан Оки отметил, что правительство дало разрешение на строительство 15-этажного здания, однако на этом месте было построено здание из 21 этажа.

По его словам, подрядчик уже задержан и отдан под суд.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada binanın uçması nəticəsində ölənlərin sayı 36 nəfərə çatıb

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