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    В Нигерии при нападении неизвестных у церкви погибли восемь человек

    Инцидент произошел после утренней службы в деревне Квамджилари

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Группа вооруженных людей, предположительно, боевики радикальной группировки "Боко Харам", напали на жителей деревни на северо-востоке Нигерии недалеко от церкви, восемь человек погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей.

    Инцидент произошел после утренней службы в деревне Квамджилари (Kwamjilari) в штате Борно. Как сообщил житель соседнего населенного пункта Лука Дамина (Luka Damina), вооруженные люди "открыли огонь, восемь человек скончались".

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