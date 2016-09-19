В Нигерии при нападении неизвестных у церкви погибли восемь человек

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Группа вооруженных людей, предположительно, боевики радикальной группировки "Боко Харам", напали на жителей деревни на северо-востоке Нигерии недалеко от церкви, восемь человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел после утренней службы в деревне Квамджилари (Kwamjilari) в штате Борно. Как сообщил житель соседнего населенного пункта Лука Дамина (Luka Damina), вооруженные люди "открыли огонь, восемь человек скончались".