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В Нигерии при нападении боевиков погибли более 80 человек

В Нигерии при нападении боевиков погибли более 80 человек В ходе нападения боевиков, предположительно, из радикальной террористической группировки "Боко Харам", на деревню Мафа на северо-востоке Нигерии погибли более 80 человек.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 23:09
В Нигерии при нападении боевиков погибли более 80 человек

В ходе нападения боевиков, предположительно, из радикальной террористической группировки "Боко Харам", на деревню Мафа на северо-востоке Нигерии погибли более 80 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителей властей штата Йобе, где расположена деревня.

"Около 150 боевиков напали на деревню 1 сентября около 16:00 по местному времени (19:00 по бакинскому). Они передвигались на мотоциклах, использовали пистолеты и ручные гранаты", - говорится в сообщении.

Число пострадавших не уточняется.

"Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой является штат Борно. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение группировке и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. Они также время от времени совершают нападения на территории соседних стран: Камеруна, Нигера, Чада.

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