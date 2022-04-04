В Нигерии при нападении боевиков погибли 10 человек

Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато.

Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато.

Как передает Report, об этом сообщило агентство NAN со ссылкой на местные власти.

Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго заявил, что нападение произошло во время ежегодного фестиваля "Зерречи", который знаменует начало нового сельскохозяйственного сезона. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах и им оказывают медицинскую помощь.

Занго осудил и назвал это нападение "печальным и прискорбным". Также он призвал правительство, органы безопасности и международное сообщество прийти на помощь людям, поддержать их и решить гуманитарные проблемы, вызванные постоянными нападениями боевиков.