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В Нигерии при нападении боевиков погибли 10 человек

В Нигерии при нападении боевиков погибли 10 человек Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато.
Другие страны
4 апреля 2022 г. 05:18
В Нигерии при нападении боевиков погибли 10 человек

Десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков во время культурного фестиваля в нигерийском штате Плато.

Как передает Report, об этом сообщило агентство NAN со ссылкой на местные власти.

Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго заявил, что нападение произошло во время ежегодного фестиваля "Зерречи", который знаменует начало нового сельскохозяйственного сезона. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах и им оказывают медицинскую помощь.

Занго осудил и назвал это нападение "печальным и прискорбным". Также он призвал правительство, органы безопасности и международное сообщество прийти на помощь людям, поддержать их и решить гуманитарные проблемы, вызванные постоянными нападениями боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada silahlı hücum nəticəsində 10 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

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