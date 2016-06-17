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    Число погибших при нападении "Боко Харам" в Нигерии выросло до 24 - ОБНОВЛЕНО

    Боевики прибыли на место происшествия на мотоциклах и открыли стрельбу по пришедшим на похороны

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Число погибших при нападении боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на похоронах на северо-востоке Нигерии увеличилось до 24 человек, сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Ранее сообщалось о 18 погибших.

    ***18:09

    Боевики радикальной группировки "Боко Харам" напали на нигерийцев, пришедших на похороны в нигерийском штате Адамава на северо-востоке страны, 18 человек погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на местную полицию.

    Инцидент произошел в четверг вечером в районе Мадагали (Madagali). По данным очевидцев, боевики прибыли на место происшествия на мотоциклах и открыли стрельбу по пришедшим на похороны. По словам одного из очевидцев, еще 10 человек получили ранения в результате стрельбы. Как заявил представитель полиции Отхман Абубакар (Othman Abubakar), число погибших может возрасти.

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