В Нигерии при нападении бандитов погибли 48 человек

По меньшей мере 48 человек погибли в результате нападения бандитов в нигерийском штате Замфара на северо-западе страны.

По меньшей мере 48 человек погибли в результате нападения бандитов в нигерийском штате Замфара на северо-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на "Haber Global", по словам главы администрации округа Бакура Амину Сулеймана, бандиты на мотоциклах начали нападение еще в пятницу днем. Всего атаке подверглись три населенных пункта, в одном из них боевики напали на медицинское учреждение.

Сулейман подтвердил, что в результате нападения погибли 48 человек. Отмечается, что среди погибших были сотрудники полиции и представители сил гражданской обороны, а также пациенты атакованной больницы.