В Нигерии при ликвидировали предполагаемых смертников погиб прохожий

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Полиция Нигерии ликвидировала трех предполагаемых смертников, один прохожий погиб в результате одного из взрывов.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости со ссылкой на шефа полиции нигерийского штата Борно.

Правоохранительные органы штата предотвратили в ночь на среду три теракта в Майдугури, сообщил агентству шеф местной полиции Дэмиан Чикву (Damian Chukwu). По его словам, двое предполагаемых смертников подорвались на имеющейся при них взрывчатке после того, как полицейские пытались их ликвидировать, одна предполагаемая смертница сама привела в действие взрывное устройство.

В результате одного из инцидентов погиб один человек, еще двое получили ранения. Пострадавшие направлены в больницы.

Власти предполагают, что теракты готовила радикальная исламистская группировка "Боко Харам", действующая преимущественно в Нигерии.