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В Нигерии при крушении речного судна погибли 10 человек

В Нигерии при крушении речного судна погибли 10 человек В результате крушения судна в реке Нигер в штате Кебби на севере Нигерии погибли 10 человек.
Другие страны
5 января 2023 г. 03:16
В Нигерии при крушении речного судна погибли 10 человек

В результате крушения судна в реке Нигер в штате Кебби на севере Нигерии погибли 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

Оно уточняет, что судно с примерно 100 пассажирами на борту, разломилось надвое, пересекая реку.

По словам нигерийского чиновника, которые приводит АФП, более 80 человек были спасены, "водолазам удалось найти тела 10 пассажиров", еще 10 числятся пропавшими без вести. Согласно предварительной версии, причиной произошедшего является перегрузка судна.

В Нигерии нередко случаются кораблекрушения, связанные с перегрузкой, превышением скорости и плохим обслуживанием судов. В октябре прошлого года в результате двух таких происшествий погибли не менее 80 человек.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada gəmi iki yerə bölünüb, 10 nəfər ölüb

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