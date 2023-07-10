В Нигерии при ДТП с автобусом погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Нигерии.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Нигерии.

Как передает Report со ссылкой местную газету Punch, авария произошла в воскресенье на трассе Лагос - Бадагри. При обгоне автомобиля водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.

Газета отмечает, что директор управления дорожного движения штата Лагос подтвердил смерть 20 человек. Он сообщил, что автобус перевозил 18 членов одной семьи и их друзей, которые направлялись на семейную вечеринку в Бенин.