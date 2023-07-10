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В Нигерии при ДТП с автобусом погибли 20 человек

В Нигерии при ДТП с автобусом погибли 20 человек По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Нигерии.
Другие страны
10 июля 2023 г. 07:54
В Нигерии при ДТП с автобусом погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Нигерии.

Как передает Report со ссылкой местную газету Punch, авария произошла в воскресенье на трассе Лагос - Бадагри. При обгоне автомобиля водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.

Газета отмечает, что директор управления дорожного движения штата Лагос подтвердил смерть 20 человек. Он сообщил, что автобус перевозил 18 членов одной семьи и их друзей, которые направлялись на семейную вечеринку в Бенин.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada ağır yol qəzasında 20 nəfər ölüb

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