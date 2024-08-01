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В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих Полиция в столице Нигерии Абудже применила слезоточивый газ против протестующих, недовольных экономическими проблемами.
Другие страны
1 августа 2024 г. 15:51
В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция в столице Нигерии Абудже применила слезоточивый газ против протестующих, недовольных экономическими проблемами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает местная газета Guardian.

По данным газеты, протестующие собрались на главной площади столицы, они недовольны "некачественным госуправлением", экономическими трудностями и голодом. Их встретил большой контингент полиции и военных.

"Силовики обратились к протестующим с просьбой покинуть место проведения акции и уйти к Национальному стадиону, но они отказались, что привело к применению слезоточивого газа", - пишет газета.

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Версия на английском языке Nigerian police use tear gas against protesters

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