В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США

Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Камеруном.

Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Камеруном.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на заявления представителя организации.

"FHI 360 самым решительным образом осуждает похищение трех сотрудников и двух подрядчиков в Нгале, Нигерия... Мы крайне обеспокоены за наших коллег и призываем к их безоговорочному, немедленному и безопасному возвращению", - приводит агентство слова представителя FHI 360 Кристи Делафилд.

По ее словам, работники организации занимаются оказанием жизненно важной медицинской помощи в регионе.

Также агентство передает информацию от другого представителя организации о том, что неизвестно, "кто несет ответственность (за похищение - ред.)". Однако сообщает, что в регионе похищения действуют группировки "Боко харам", а также "Западноафриканская провинция исламского государства" (ISWAP).