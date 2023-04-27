О нас

В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США

В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Камеруном.
Другие страны
27 апреля 2023 г. 21:54
В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США

Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Камеруном.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на заявления представителя организации.

"FHI 360 самым решительным образом осуждает похищение трех сотрудников и двух подрядчиков в Нгале, Нигерия... Мы крайне обеспокоены за наших коллег и призываем к их безоговорочному, немедленному и безопасному возвращению", - приводит агентство слова представителя FHI 360 Кристи Делафилд.

По ее словам, работники организации занимаются оказанием жизненно важной медицинской помощи в регионе.

Также агентство передает информацию от другого представителя организации о том, что неизвестно, "кто несет ответственность (за похищение - ред.)". Однако сообщает, что в регионе похищения действуют группировки "Боко харам", а также "Западноафриканская провинция исламского государства" (ISWAP).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi