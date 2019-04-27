​В Нигерии похитили двоих работников концерна Shell

Два сотрудника нефтегазового концерна Shell были похищены, сопровождающие их сотрудники сил безопасности убиты в результате нападения неизвестных на кортеж на юге Нигерии.

Об этом в субботу сообщает агентство Reuters, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Атака произошла в штате Риверс в четверг, 25 апреля, в 16:00 по местному времени, когда сотрудники возвращались из штата Байельса, где они находились в командировке.

Полиция начала расследование случившегося. Точное число погибших в результате нападения не уточняется.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла ответственность за произошедшее.