В Нигерии похищен католический священник

Католический священник Эммануэль Силас похищен вооруженными лицами в штате Кадуна на севере Нигерии.

Католический священник Эммануэль Силас похищен вооруженными лицами в штате Кадуна на севере Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в местных СМИ сообщили о привлечение сил безопасности к поискам священника.

Во многих штатах Нигерии за похищение людей с целью получения выкупа предусмотрена смертная казнь, однако и эта мера не останавливает людей, стремящихся вернуть родных.

Наибольшее количество похищений с целью получения выкупа фиксируется в южных штатах, таких как Байелса, Дельта и Риверс, где за похищенных в 2017–2021 годах было выплачено более 15 млн долларов выкупа.