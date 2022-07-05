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В Нигерии похищен католический священник

В Нигерии похищен католический священник Католический священник Эммануэль Силас похищен вооруженными лицами в штате Кадуна на севере Нигерии.
Другие страны
5 июля 2022 г. 08:51
В Нигерии похищен католический священник

Католический священник Эммануэль Силас похищен вооруженными лицами в штате Кадуна на севере Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в местных СМИ сообщили о привлечение сил безопасности к поискам священника.

Во многих штатах Нигерии за похищение людей с целью получения выкупа предусмотрена смертная казнь, однако и эта мера не останавливает людей, стремящихся вернуть родных.

Наибольшее количество похищений с целью получения выкупа фиксируется в южных штатах, таких как Байелса, Дельта и Риверс, где за похищенных в 2017–2021 годах было выплачено более 15 млн долларов выкупа.

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