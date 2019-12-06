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В Нигерии погибли семь человек в результате взрыва на нефтепроводе - ВИДЕО

В Нигерии погибли семь человек в результате взрыва на нефтепроводе
​Семь человек погибли на северо-востоке экономической столицы Нигерии, городе Лагос, во время взрыва накануне нефтяного подпольного цеха

Семь человек погибли на северо-востоке экономической столицы Нигерии, городе Лагос, во время взрыва накануне подпольного цеха, куда поступала незаконно откачиваемая нефть из магистрального нефтепровода Нигерийской национальной нефтяной корпорации, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Полиция отмечает, что в трубы нефтепровода, проходящего вблизи жилого квартала в районе Алимошо, было сделано несколько врезок. Наличие многочисленного оборудования и созданная инфраструктура свидетельствуют о том, что этот незаконный бизнес существовал достаточно длительное время, подчеркивают власти.

После взрыва начался пожар, огонь перекинулся на близлежащие дома.

Полиция задержала нескольких человек, подозреваемых в участии в хищении нефти. За последнее время это уже третий взрыв на данном нефтепроводе в районе Алимошо. Как и предыдущие, он произошел из-за попыток незаконного отбора черного золота.

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