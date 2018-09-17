В Нигерии погибли более 100 человек в результате наводнений

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Свыше ста человек погибли за последние дни в Нигерии в результате обширных наводнений.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, наводнения случились после того, как две крупнейшие реки страны - Нигер и Бенуэ - вышли из берегов после продолжительных ливней.

Согласно данным Национального управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий Нигерии, более всего от природной катастрофы пострадали сельские районы, где половодье затопило посевы продовольственных культур, жилые дома, автодороги. Тысячи людей вынуждены покинуть свои родные места в центре и на юге Нигерии. Наиболее острая обстановка сложилась в штате Нигер, где стихия унесла жизни 40 человек. Всего наводнения затронули 12 штатов Нигерии.

На фоне непрекращающихся ливней власти Нигерии рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения для мобилизации ресурсов страны на борьбу со стихией.