 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков "Боко Харам"

    Гражданские погибли и получили ранения при попытке сбежать во время ожесточенной перестрелки между боевиками и правительственными силами

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Восемнадцать человек погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" этой ночью в городе Маидугури на севере Нигерии, сообщает Report со ссылкой на AFP.

    По словам представителей властей, в результате нападения 86 человек получили различные ранения, тела 18 погибших были найдены в селах Бале Шува и Бале Кура.

    Отмечается, что гражданские погибли и получили ранения при попытке сбежать во время ожесточенной перестрелки между боевиками и правительственными силами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi