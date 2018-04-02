В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков "Боко Харам"

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Восемнадцать человек погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" этой ночью в городе Маидугури на севере Нигерии, сообщает Report со ссылкой на AFP.

По словам представителей властей, в результате нападения 86 человек получили различные ранения, тела 18 погибших были найдены в селах Бале Шува и Бале Кура.

Отмечается, что гражданские погибли и получили ранения при попытке сбежать во время ожесточенной перестрелки между боевиками и правительственными силами.