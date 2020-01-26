В Нигерии почти 30 человек скончались от лихорадки Ласса

По меньшей мере 29 человек скончались от лихорадки Ласса в Нигерии за месяц, 195 случаев заражения подтверждены, сообщает издание Nation со ссылкой на центр по контролю за заболеваниями Нигерии, передает Report со ссылкой на РИА Новости

“По состоянию на 24 января 2020 года, 195 случаев заражения подтверждены, сообщается о 29 скончавшихся в 11 штатах”, - говорится в сообщении центра.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом.