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В Нигерии по меньшей мере 48 человек погибли в ДТП с бензовозом

В Нигерии по меньшей мере 48 человек погибли в ДТП с бензовозом По меньшей мере 48 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Нигерии.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 23:39
В Нигерии по меньшей мере 48 человек погибли в ДТП с бензовозом

По меньшей мере 48 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Punch.

Согласно информации, в штате Нигер бензовоз врезался в двигавшийся в противоположном направлении грузовик, перевозивший пассажиров и крупный рогатый скот, что привело к сильному пожару.

Генеральный директор Агентства чрезвычайных ситуаций штата Нигер Абдуллахи Баба-Араб сообщил, что не менее 48 человек, обгоревшие до неузнаваемости, уже похоронены в тот же день в соответствии с мусульманскими обычаями.

Общее число погибших и пострадавших еще предстоит установить. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada azı 48 nəfər yol qəzasında yanaraq ölüb

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