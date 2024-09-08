В Нигерии по меньшей мере 48 человек погибли в ДТП с бензовозом

По меньшей мере 48 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Нигерии.

По меньшей мере 48 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Нигерии.

Как передает Report , об этом сообщает газета Punch.

Согласно информации, в штате Нигер бензовоз врезался в двигавшийся в противоположном направлении грузовик, перевозивший пассажиров и крупный рогатый скот, что привело к сильному пожару.

Генеральный директор Агентства чрезвычайных ситуаций штата Нигер Абдуллахи Баба-Араб сообщил, что не менее 48 человек, обгоревшие до неузнаваемости, уже похоронены в тот же день в соответствии с мусульманскими обычаями.

Общее число погибших и пострадавших еще предстоит установить. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.