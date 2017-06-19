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    В Нигерии по меньшей мере 12 человек стали жертвами взрывов

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере двенадцать человек погибли, 11 получили ранения в результате серии нападений смертниц в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в местной  полиции.

    Как заявил представитель полиции штата Виктор Исуку, атаки произошли накануне вечером  примерно в восьми километрах от столицы страны Майдугури. По его словам, в нападении участвовали пять террористок-смертниц.

    "Первая смертница подорвалась около мечети, жертвами стали семь человек. Вторая – в доме, погибли пять человек", - сказал он. Исуку добавил, что три остальные террористки также мертвы.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

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