В Нигерии по меньшей мере 12 человек стали жертвами взрывов

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере двенадцать человек погибли, 11 получили ранения в результате серии нападений смертниц в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в местной полиции.

Как заявил представитель полиции штата Виктор Исуку, атаки произошли накануне вечером примерно в восьми километрах от столицы страны Майдугури. По его словам, в нападении участвовали пять террористок-смертниц.

"Первая смертница подорвалась около мечети, жертвами стали семь человек. Вторая – в доме, погибли пять человек", - сказал он. Исуку добавил, что три остальные террористки также мертвы.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.