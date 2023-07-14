В Нигерии открыли уголовное дело в отношении главы Центробанка

Судебное дело начато в Нигерии в отношении временно отстраненного от должности главы Центробанка (ЦБ) страны Годвина Эмефиеле.

Судебное дело начато в Нигерии в отношении временно отстраненного от должности главы Центробанка (ЦБ) страны Годвина Эмефиеле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Департамент госслужбы Нигерии, занимающийся вопросами обеспечения государственной безопасности.

"Эмефиеле был задержан на основании подозрений в совершении уголовных преступлений, что стало основанием для судебного преследования", - приводит в пятницу заявление департамента медиагруппа Би-би-си. В свою очередь агентство Reuters сообщает, что глава ЦБ Нигерии подозревается в том числе в незаконном присвоении средств. Пока Эмефиеле остается под стражей до начала первых судебных слушаний. Их дата не определена.

Вступивший 29 мая в должность президента Нигерии Бола Тинубу отстранил 9 июня Эмефиеле с поста управляющего ЦБ на фоне обвинений в неверной финансовой политике, которая привела к резкому росту инфляции. Глава ЦБ также подвергся критике за реформу финансового рынка страны.

Эмефиеле занял пост управляющего ЦБ в 2014 году и через пять лет был оставлен на должности. Срок его полномочий в качестве главы ЦБ Нигерии заканчивался летом 2024 года.