В Нигерии отбито нападение группировки "Боко харам"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Правительственные войска Нигерии сумели после продолжительных боев отразить нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на крупный город Майдугури - административный центр штата Борно (северо- восток страны). Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Официальный представитель ВС Нигерии Крис Олуколад сообщил, что "атака террористов отбита, боевики понесли тяжелые потери". "Ситуация в настоящий момент спокойная, силовиками ведется операция по зачистке", - добавил он.

Ранее в воскресенье утром вооруженные активисты "Боко харам" атаковали Майдугури сперва с южного, а затем с восточного направлений. Поддержку в отражении натиска радикалов правительственным войскам оказали отряды местной самообороны, сформированные из жителей города.

Предыдущая атака "Боко харам" на административный центр штата Борно, произошедшая 25 января, также была отбита правительственными войсками.

Очередное нападение на Майдугури произошло менее чем за две недели до даты проведения первого тура президентских выборов в Нигерии. Как отмечают региональные комментаторы, действия боевиков могут создать серьезные сложности при организации и проведении голосования в областях на северо-востоке страны.

Бои за Майдугури имеют большое значение для правительства. Поражение станет новым ударом для войск, которые находятся под шквалом критики за неспособность остановить наступление "Боко харам". Кроме того, сдача Майдугури может спровоцировать масштабную гуманитарную катастрофу.