В Нигерии от холеры в 2021 году умерли 325 человек

Вспышка холеры в Нигерии унесла за последние шесть месяцев жизни 325 человек в 15 штатах страны и столичном округе Абуджа, которые оказались в ее эпицентре.

Вспышка холеры в Нигерии унесла за последние шесть месяцев жизни 325 человек в 15 штатах страны и столичном округе Абуджа, которые оказались в ее эпицентре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа", ссылаясь на новейшие данные, представленные национальным центром по борьбе с болезнями (NCDC).

Всего за первую половину текущего года холера была выявлена в указанных регионах у 14 343 человек, говорится в заявлении центра. На возрастную группу от 5 до 14 лет приходится 27% от всех зарегистрированных случаев заболевания холерой.

Власти продолжают принимать активные действия для борьбы с этой болезнью. Нигерия насчитывает 36 штатов и столичный округ.