О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нигерии от холеры в 2021 году умерли 325 человек

В Нигерии от холеры в 2021 году умерли 325 человек Вспышка холеры в Нигерии унесла за последние шесть месяцев жизни 325 человек в 15 штатах страны и столичном округе Абуджа, которые оказались в ее эпицентре.
Другие страны
11 июля 2021 г. 03:02
В Нигерии от холеры в 2021 году умерли 325 человек

Вспышка холеры в Нигерии унесла за последние шесть месяцев жизни 325 человек в 15 штатах страны и столичном округе Абуджа, которые оказались в ее эпицентре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа", ссылаясь на новейшие данные, представленные национальным центром по борьбе с болезнями (NCDC).

Всего за первую половину текущего года холера была выявлена в указанных регионах у 14 343 человек, говорится в заявлении центра. На возрастную группу от 5 до 14 лет приходится 27% от всех зарегистрированных случаев заболевания холерой.

Власти продолжают принимать активные действия для борьбы с этой болезнью. Нигерия насчитывает 36 штатов и столичный округ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada 325 nəfər vəbadan ölüb

Самое важное

Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
10 июля 2021 г. 16:54
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
10 июля 2021 г. 14:00
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
10 июля 2021 г. 13:29
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
10 июля 2021 г. 11:14
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
ФотоВ Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
9 июля 2021 г. 19:56
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
8 июля 2021 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi