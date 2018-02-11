В Нигерии освободили троих ученых и десять женщин из плена "Боко Харам"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Боко Харам" освободили 13 заложников, похищенных в Нигерии, после переговоров с властями.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новоссти, об этом сообщили в администрации президента страны Мохаммаду Бухари.

Три лектора Университета Майдугури (UNIMAID), похищенные предполагаемыми террористами "Боко Харам" в Магумери, штат Борно, и еще десять женщин, которые были похищены при нападении группы боевиков на военный/полицейский конвой на дороге в Дамбоа, неподалеку от Майдугури, были освобождены.

Освобождение заложников стало возможным благодаря нескольким раундам переговоров, которые вел сам президент. Содействие переговорам оказывал Международный комитет Красного Креста.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По мнению членов группировки, любая общественная и политическая деятельность, связанная с западными ценностями, должна быть запрещена, в том числе: голосование на выборах, ношение рубашек и брюк, светское образование. Правительство Нигерии, с точки зрения «Боко харам», «испорчено» западными идеями и состоит из «неверующих», даже если президент формально является мусульманином, поэтому оно должно быть свергнуто, а страна должна управляться на основе законов шариата.

По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч людей.

Одна из самых дерзких преступлений группировки произошло в апреле 2014 года. Тогда боевики "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось.



