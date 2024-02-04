В Нигерии освободили похищенную группу школьников

Шесть нигерийских школьников и три учителя, похищенных вооруженной группой неизвестных на юго-западе Нигерии, освобождены.

Шесть нигерийских школьников и три учителя, похищенных вооруженной группой неизвестных на юго-западе Нигерии, освобождены.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти штата Экити.

По их информации, водитель автобуса, в котором находились дети и учителя во время похищения, был убит нападавшими. Освобожденные будут доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской и психологической помощи.

Похищение произошло 30 января. Службы безопасности после этого вышли на след преступников.