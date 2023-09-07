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В Нигерии оппозиция подает иски в Верховый суд, требуя отмены итогов президентских выборов

В Нигерии оппозиция подает иски в Верховый суд, требуя отмены итогов президентских выборов Лидеры оппозиции Нигерии, чьи иски с требованием аннулировать результаты президентских выборов были в среду отклонены специальным судом, объявили, что не согласны с вердиктом и подают апелляцию в Верховный суд страны.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 19:37
В Нигерии оппозиция подает иски в Верховый суд, требуя отмены итогов президентских выборов

Лидеры оппозиции Нигерии, чьи иски с требованием аннулировать результаты президентских выборов были в среду отклонены специальным судом, объявили, что не согласны с вердиктом и подают апелляцию в Верховный суд страны.

Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета Premium times.

Атику Абубакар и Питер Оби, проигравшие на состоявшихся в минувшем феврале выборах, объявили, что будут продолжать судиться с тем, чтобы признать голосование несостоявшимся из-за произошедших, по их мнению, многочисленных нарушений, отмечает издание. "У меня есть строгое указание от моего клиента Абубакара обжаловать в Верховном суде постановление специального суда по выборам", - заявил адвокат Крис Уче. Адвокаты Оби также объявили, что подают иски в Верховный суд. Для этого у них есть 60 дней.

В среду специальный суд Нигерии, рассматривающий связанные с выборами дела, отверг оба иски Абубакара и Оби с требованием отменить результаты президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Бола Тинубу. Председатель суда Харуна Цаммани заявил, что ими не было предоставлено никаких убедительных доказательств в поддержку своей позиции, согласно которой президентские выборы прошли с нарушениями и их результаты должны быть отменены.

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