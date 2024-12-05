В Нигерии опасаются размещения французского военного контингента, выведенного из других стран Африки

В Нигерии растут опасения, что страна может стать новым местом для размещения французских военных баз, которые выводятся из других африканских государств. Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте The Nation. Эти предполо

В Нигерии растут опасения, что страна может стать новым местом для размещения французских военных баз, которые выводятся из других африканских государств.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в The Nation.

Они усилились после недавнего визита президента Нигерии Болы Тинубу во Францию, где его тепло принял президент Франции Эммануэль Макрон.

Как отмечается в статье, отношения Франции с рядом африканских стран, таких как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, резко ухудшились в последние годы. Французские военные, которые ранее присутствовали в этих странах под предлогом борьбы с экстремистскими группировками, были вынуждены покинуть регион из-за ухудшения отношений.

Нигерия, как крупнейшая экономика Западной Африки, может рассматриваться как потенциальный вариант для размещения выводимых баз. Однако в нигерийском обществе это вызывает опасения.

Как пишет The Nation, подобное решение может спровоцировать недовольство населения и усилить политическую напряженность.

"Нет сомнений, что на первый взгляд поездка президента Тинубу во Францию была успешной, но Нигерии следует опасаться намерений Франции. Некоторые эксперты по международным отношениям описывают внешнюю политику Франции в Африке как аморальную. Нигерия ни в коем случае не должна стать заменой французским военным базам, выведенным из этих франкоязычных стран, под туманным предлогом борьбы с терроризмом в Западной Африке. Нигерийцы никогда не примут на своей территории никакую иностранную военную базу", - пишет автор статьи.

Франция, в свою очередь, заявляла о намерении пересмотреть свое военное присутствие в Африке. Президент Макрон подчеркнул, что Париж готов адаптироваться к новым политическим реалиям, но при этом сохранить свое военное присутствие на континенте.

Правительство Нигерии пока не делало официальных заявлений о возможности размещения французских военных на своей территории. Министр информации и национальной ориентации Мохаммед Идрис ранее заявлял, что федеральное правительство не получало и не рассматривало никаких предложений о создании иностранных военных баз в стране.