В Нигерии одиннадцать человек погибли при нападении "Боко Харам"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/Боевики радикальной группировки "Боко Харам" в пятницу совершили нападение на КПП на северо-востоке Нигерии, 11 человек погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей и источник в вооруженных силах страны.

"Они пришли примерно в 18.30 и напали на военный КПП, солдаты открыли ответный огонь", — заявил агентству местный житель Амаду Шериф.

По словам источника в вооруженных силах, боевики также захватили транспортные средства военных, среди которых были бронетранспортер и бронегрузовик.