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    В Нигерии обстреляли колонну машин, семь человек погибли

    Инцидент произошел на шоссе Майдугури-Биу

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли в результате обстрела колонны машин на автомобильной трассе в юго-восточной части Нигерии.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Ассошиэйтед Пресс", инцидент произошел на шоссе Майдугури-Биу, которое считается одним из самых опасных в стране, так как регулярно подвергается атакам радикальной группировки.

    Как сообщают очевидцы, множество людей получили ранения. По данным агентства, атаку, предположительно, совершил один из боевиков террористической группировки "Боко Харам".

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