В Нигерии обстреляли колонну машин, семь человек погибли

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли в результате обстрела колонны машин на автомобильной трассе в юго-восточной части Нигерии.
Как сообщает Report со ссылкой на "Ассошиэйтед Пресс", инцидент произошел на шоссе Майдугури-Биу, которое считается одним из самых опасных в стране, так как регулярно подвергается атакам радикальной группировки.
Как сообщают очевидцы, множество людей получили ранения. По данным агентства, атаку, предположительно, совершил один из боевиков террористической группировки "Боко Харам".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook