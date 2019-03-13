В Нигерии после обрушения здания школы спасли около 20 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По меньшей мере 19 человек, среди которых семь детей, спасены из-под завалов обрушившегося здания школы в Нигерии.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Nigerian Tribune.
По информации издания, спасательная операция продолжается, полиция также находится на месте и следит за ситуацией.
Сообщается, что спасатели столкнулись с рядом трудностей в связи с тем, что имеющееся оборудование не позволяет им проникнуть в здание.
На данный момент информации о погибших нет.
***15:55
В крупнейшем городе Нигерии - Лагосе - обрушилось трёхэтажное здание школы.
Как сообщает Report со сссылкой на РИА Новости, более 100 человек оказались под завалами.
Предполагается, что при обрушении могли быть многочисленные жертвы.
Ведётся поисково-спасательная операция.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости