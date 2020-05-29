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В Нигерии нейтрализованы 30 членов вооруженных банд

В Нигерии нейтрализованы 30 членов вооруженных банд

Нигерийские военные нейтрализовали 30 членов вооруженных банд на северо-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил пресс-секретарь минобороны Нигерии Джон Энече.

Операция прошла в районе лесов Доумбороу штата Замфара, где часто возникают вооруженные конфликты между пастухами и фермерами из-за пастбищ.

Операция прошла при поддержке авиации. Многим членам вооруженных банд удалось сбежать.

Уничтожены укрытия и склады вооруженных банд, перехвачено большое количество оружия и боеприпасов.

В штатах Замфара и Катсина за неделю в ходе операций против вооруженных банд были нейтрализованы не менее 300 боевиков.

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