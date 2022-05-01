В Нигерии нейтрализованы более 60 террористов

На северо-востоке Нигерии в ходе операций против террористических организаций «Боко Харам» и ISWAP нейтрализованы 63 террориста.

На северо-востоке Нигерии в ходе операций против террористических организаций "Боко Харам" и ISWAP нейтрализованы 63 террориста.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил глава пресс-службы минобороны Нигерии, генерал Бенар Оньюко.

По его словам, в числе нейтрализованных террористов один из главарей ISWAP Абубакар Дан-Будума.

Кроме того, схвачены 79 членов террористических организаций, изъяты значительное количество оружия и боеприпасов.

"Боко Харам" с 2015 года совершает атаки на Камерун, Чад и Нигер.