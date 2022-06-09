В Нигерии нейтрализованы 10 террористов "Боко Харам"

Десять террористов обезврежены в ходе операций против террористической организации Боко Харам на северо-востоке Нигерии.

Десять террористов обезврежены в ходе операций против террористической организации Боко Харам на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", генерал-майор Кристофер Муса, командующий операцией "Хадин Кай", направленный против террористов, заявил, что проведена воздушная операция против Боко Харам в районе Кондуга штата Борно.

Муса сообщил, что в ходе операции обезврежены 10 террористов, также захвачены 3 вооруженные машины, оружие и боеприпасы.

Несмотря на военные операции последних лет, "Боко Харам" по-прежнему представляет собой серьезную проблему безопасности в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки.

С 2009 года более 20 тысяч человек погибли в результате массовых террористических актов, организованных "Боко Харам".

С 2015 года террористическая организация также совершает теракты в соседних странах - Камеруне, Чаде и Нигере. По меньшей мере 2000 человек погибли в результате нападений организации в бассейне озера Чад.

В стране из-за терактов и военных конфликтов сотни тысяч людей были вынуждены покинуть страну.