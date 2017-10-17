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    В Нигерии неизвестные напали на лагерь переселенцев

    Губернатор штата Плато созвал совещание с участием руководителей служб безопасности

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Почти 30 мирных жителей погибли в результате вооруженного нападения неизвестных на лагерь внутренне перемещенных лиц в центральной части Нигерии.

    Как передает Report, об этом сoобщил местный телеканал Channel Television.

    По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник утром в штате Плато в здании местной начальной школы. Сотрудники службы безопасности также находились в здании, однако им не удалось помешать злоумышленнику.

    В связи с этой атакой губернатор штата Плато Симон Лалонг созвал совещание с участием руководителей служб безопасности, а также правительственных чиновников для обсуждения непрекращающихся атак и вероятного решения проблемы безопасности.

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