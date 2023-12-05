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В Нигерии не менее 30 мирных жителей погибли из-за атаки беспилотника ВС страны

В Нигерии не менее 30 мирных жителей погибли из-за атаки беспилотника ВС страны Не менее 30 жителей деревни в штате Кадуна на северо-западе Нигерии погибли в результате удара армейского беспилотника, предназначенного для борьбы с террористами.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 01:58
В Нигерии не менее 30 мирных жителей погибли из-за атаки беспилотника ВС страны

Не менее 30 жителей деревни в штате Кадуна на северо-западе Нигерии погибли в результате удара армейского беспилотника, предназначенного для борьбы с террористами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местные власти и очевидцев.

По данным агентства, среди погибших в основном были женщины и дети, отмечавшие мусульманский праздник. "Верующие мусульмане, отмечавшие Мовлюд, были убиты по ошибке, а многие другие получили ранения в результате атаки военного беспилотника", - заявил агентству губернатор штата Кадуна Уба Сани.

Десятки раненых были доставлены в местную больницу, следует из заявления комиссара государственной безопасности Самуэля Арувана, который подтвердил гибель нескольких человек. По его словам, военные "непреднамеренно нанесли удар" по мирным жителям во время выполнения рядового рейда против повстанцев.

Как отмечается, военные обычно используют беспилотники для выслеживания и борьбы с бандитскими группировками и повстанцами, действующими на севере страны.

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