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    В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта

    Ранения получили более десяти человек

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает местный портал Today NG со ссылкой на правоохранителей.

    Инцидент произошел в городе Муби в штате Адамава. 

    Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник - на расположенном рядом рынке одежды. Полицейский добавил, что ранения получили более десяти человек.

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