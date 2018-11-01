В Нигерии не менее 15 человек погибли при нападении боевиков

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Боевики, предположительно, из радикальной группировки "Боко Харам" совершили нападение на четыре деревни в штате Борно в Нигерии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате погибли не менее 15 человек.

В деревнях Абба Малумти и Далори было убито 8 и 2 человека соответственно. В деревне Кофа боевики заживо сожгли имама деревни и четырёх членов его семьи.

По словам свидетелей, многие, кто бежал из деревень во время нападения, могли утонуть в реке. Как сообщает телеканал, боевики были вооружены огнестрельным оружием, и их было более 200 человек.