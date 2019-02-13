В Нигерии не менее 14 человек погибли в давке после речи президента

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли в давке в штате Риверс на юге Нигерии, где президент страны Мохаммад Бухари выступал с предвыборной речью, передаёт Report со ссылкой на местное издание Vanguard.

По данным издания, предвыборный митинг президента проходил на стадионе в городе Порт-Харкорт. Давка началась уже после того, как он покинул арену. Большинство жертв упали и были затоптаны, пока сторонники партии пытались силой прорваться сквозь запертые ворота.

«Я могу подтвердить 14 жертв... Цифры могут измениться. За состоянием других (пострадавших – ред.) наблюдает врач», – заявил представитель больницы в Порт-Харкорте Кем Даниэль-Элебига.

Всеобщие выборы в национальную ассамблею и президента страны пройдут в Нигерии 16 февраля.

Ранее сообщалось, что в Нигерии более 25 человек стали жертвами атаки вооружённых людей.