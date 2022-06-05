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В Нигерии на территории католической церкви произошел взрыв

В Нигерии на территории католической церкви произошел взрыв Мощный взрыв прозвучал в воскресенье на территории католической церкви Святого Франциска на юго-западе Нигерии.
Другие страны
5 июня 2022 г. 18:35
В Нигерии на территории католической церкви произошел взрыв

Мощный взрыв прозвучал в воскресенье на территории католической церкви Святого Франциска на юго-западе Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета This Day.

По ее данным, есть погибшие и много пострадавших. Взрыв произошел возле здания церкви в округе Ово штата Ондо, когда там находилось большое количество верующих. Нигерийский новостной портал PM News сообщил, что количество погибших может достигать 50. Официальных данных пока нет.

В свою очередь региональный новостной портал Sahara Reporters отмечает, что взрыв был осуществлен террористами. Электронное издание публикует фотографии с места происшествия, на которых видны многочисленные пострадавшие.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada katolik kilsəsində partlayış olub, ölənlər var

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