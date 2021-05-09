О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нигерии на реке при опрокидывании судна утонули 28 человек

В Нигерии на реке при опрокидывании судна утонули 28 человек По меньшей мере 28 человек погибли при опрокидывании судна на реке Широко в центральной части Нигерии.
Другие страны
9 мая 2021 г. 23:11
В Нигерии на реке при опрокидывании судна утонули 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли при опрокидывании судна на реке Широко в центральной части Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на нигерийскую газету Premium Times, об этом сообщил глава государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ахмед Инга.

"Судно со 100 пассажирами на борту опрокинулось вечером 8 мая, когда до пристани оставалось 50 м, - цитирует его газета. - Утонули 28 человек, их тела извлечены из воды. Спасены 65 пассажиров судна, еще семеро числятся пропавшими без вести".

Ахмед Инга сообщил, что власти начали расследование обстоятельств произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
7 мая 2021 г. 20:55
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
ФотоИнтервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
7 мая 2021 г. 16:23
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ
5 мая 2021 г. 10:36
В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело
В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело
4 мая 2021 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi