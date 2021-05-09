В Нигерии на реке при опрокидывании судна утонули 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли при опрокидывании судна на реке Широко в центральной части Нигерии.

По меньшей мере 28 человек погибли при опрокидывании судна на реке Широко в центральной части Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на нигерийскую газету Premium Times, об этом сообщил глава государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Ахмед Инга.

"Судно со 100 пассажирами на борту опрокинулось вечером 8 мая, когда до пристани оставалось 50 м, - цитирует его газета. - Утонули 28 человек, их тела извлечены из воды. Спасены 65 пассажиров судна, еще семеро числятся пропавшими без вести".

Ахмед Инга сообщил, что власти начали расследование обстоятельств произошедшего.