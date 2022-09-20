В Нигерии конфисковали 1,8 тонны кокаина

Крупнейшая в истории Нигерии партия кокаина весом в 1,8 тонны на сумму 278 млн долларов США обнаружена и конфискована силовиками на юге страны.

Крупнейшая в истории Нигерии партия кокаина весом в 1,8 тонны на сумму 278 млн долларов США обнаружена и конфискована силовиками на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник нигерийский телеканал Channels TV.

"Речь идет о самой крупной единичной партии кокаина, которая когда-либо изымалась нигерийскими властями на территории страны", - заявил представитель агентства по борьбе с наркотиками Нигерии Феми Бабафеми. По его словам, сотрудники агентства в рамках совместной операции с коллегами из США обнаружили в пригороде нигерийского мегаполиса Лагос склад, где подпольный синдикат хранил кокаин в специальных бочках. Все наркотики изъяты.

Полиция уже арестовала четверых подозреваемых в принадлежности к наркосиндикату - трое граждан Нигерии и одного Ямайки. Согласно полученной информации, кокаин с указанного склада направлялся в страны Европы и Азии.