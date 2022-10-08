В Нигерии из-за вызванных ливнями наводнений погибли более 150 человек

По меньшей мере 157 человек погибли в четырех штатах на севере Нигерии с минувшего мая в результате вызванных дождями наводнений и оползней.

По меньшей мере 157 человек погибли в четырех штатах на севере Нигерии с минувшего мая в результате вызванных дождями наводнений и оползней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу нигерийский телеканал Channels TV.

В штате Кацина погибли 24 человека, разрушены более 16 тыс домов и зданий, отмечает он. В штате Йобе погибли 75 человек, Джигава - 40, Нигер - 18. Федеральные власти пока еще не предоставили единых данных по числу жертв и размерам нанесенного ущерба по всем штатам, затронутым стихией.

Отметим, что сезон дождей в Нигерии начинается в конце мая и завершается в сентябре.