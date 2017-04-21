В Нигерии из-за падения электрокабеля погибли 30 человек

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в Нигерии в результате падения электрокабеля на крышу футбольного центра, где собрались фанаты клуба "Манчестер Юнайтед" для просмотра матча Лиги Европы, возросло до 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщает газета Mirror.

По информации издания, 28 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Очевидцы происшествия рассказали, что увидели вспышку на трансформаторе, после чего кабель высокого напряжения упал на крышу клуба, где собрались футбольные болельщики.

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, местные власти назвали произошедшее "ужасной трагедией" и объявили незаконным строительство зданий под линиями высокого напряжения.