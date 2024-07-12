В Нигерии из-за обвала части здания школы погибли 16 учеников

Часть здания школы обвалилась в центральной части Нигерии во время занятий, погибли 16 учеников.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.
Ранее нигерийские СМИ сообщали о семи погибших.
Телеканал Channels сообщил, что удалось спасти примерно 40 учеников. Им оказывается медицинская помощь, объявлен сбор крови для пострадавших. Channels утверждает, что под завалами могут находиться до 70 школьников и преподавателей. На месте работают спасательные бригады и воинские подразделения.
Обвалившееся двухэтажное здание средней школы находится в городе Джос, административном центре штата Плато. В обрушившейся части здания находились младшие классы, ученики писали экзаменационную работу.