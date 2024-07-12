О нас

В Нигерии из-за обвала части здания школы погибли 16 учеников

В Нигерии из-за обвала части здания школы погибли 16 учеников Часть здания школы обвалилась в центральной части Нигерии во время занятий, погибли 16 учеников.
Другие страны
12 июля 2024 г. 19:40
В Нигерии из-за обвала части здания школы погибли 16 учеников

Часть здания школы обвалилась в центральной части Нигерии во время занятий, погибли 16 учеников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Ранее нигерийские СМИ сообщали о семи погибших.

Телеканал Channels сообщил, что удалось спасти примерно 40 учеников. Им оказывается медицинская помощь, объявлен сбор крови для пострадавших. Channels утверждает, что под завалами могут находиться до 70 школьников и преподавателей. На месте работают спасательные бригады и воинские подразделения.

Обвалившееся двухэтажное здание средней школы находится в городе Джос, административном центре штата Плато. В обрушившейся части здания находились младшие классы, ученики писали экзаменационную работу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi